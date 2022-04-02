Сезон ловли корюшки в Петербурге начнется позже из-за холодного марта

Сезон ловли корюшки в Петербурге начнется позже из-за затянувшихся холодов.

В прошлом году рыболовецкие компании выставили сети уже в начале апреля, а массовый промысел начался 15 апреля. В этом году рыболовам приходится ждать, пока растает лед.

«В прошлом году было нормально. Мы уже 4-7 апреля выставляли орудия для лова. Льда уже не было. В этом году лед еще 60 сантиметров стоит. Мы пока ничего не ловим, потому что зима затяжная. Начнем где-то двадцатого, наверное, не раньше 20 апреля», – рассказал «Невским новостям» зампред рыболовецкого колхоза «Лигово» Дмитрий Бондарюк.

К местам нереста корюшка мигрирует уже в декабре. В середине апреля, когда лед сходит, рыба приходит к местам традиционного нереста: Невская Губа, Нева.