Цены на корюшку в Петербурге повышались из-за перекупщиков

Недавно петербуржцы обнаружили в продаже первую корюшку, однако цены на нее были сильно завышены. Всему виной — перекупщики, завышавшие стоимость рыбы.

По итогам заседания рабочей группы по вопросу сезонной торговли корюшкой стало известно, что уже с 1 апреля корюшка начнет дешеветь.

Ранее цены завышались по вине перекупщиков. Рыболовы были вынуждены пользоваться их услугами, поскольку могли устанавливать торговые палатки только в случае подписания договора на год. На практике вышло, что торговыми площадями пользовались только в сезон путины. В итоге рыбаки продавали корюшку посредникам, а те сильно увеличивали цены на рыбу.

В 2022 году пять рыболовных предприятий получат возможность установить свои палатки на четырех ярмарках. Цена средней корюшки будет держаться на уровне 350 рублей за один килограмм.