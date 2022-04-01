Цены на корюшку в Петербурге повышались из-за перекупщиков

Автор: Анастасия Щербакова
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Недавно петербуржцы обнаружили в продаже первую корюшку, однако цены на нее были сильно завышены. Всему виной — перекупщики, завышавшие стоимость рыбы.

По итогам заседания рабочей группы по вопросу сезонной торговли корюшкой стало известно, что уже с 1 апреля корюшка начнет дешеветь.

Ранее цены завышались по вине перекупщиков. Рыболовы были вынуждены пользоваться их услугами, поскольку могли устанавливать торговые палатки только в случае подписания договора на год. На практике вышло, что торговыми площадями пользовались только в сезон путины. В итоге рыбаки продавали корюшку посредникам, а те сильно увеличивали цены на рыбу.

В 2022 году пять рыболовных предприятий получат возможность установить свои палатки на четырех ярмарках. Цена средней корюшки будет держаться на уровне 350 рублей за один килограмм.

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01.04.2022 44
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