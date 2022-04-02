Спасатели Ленобласти предупреждают о тумане и сильной метели в ближайшие три дня

Автор: Гузель Галимова
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Спасатели предупреждают жителей и гостей Ленобласти об ухудшении погодных условий в ближайшие три дня.

По данным МЧС, завтра, 3 апреля, на территории Ленобласти местами ожидается туман, небольшой снег и мокрый снег, а на дорогах гололедица. 4 апреля ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Во вторник, 5 апреля, сильные осадки сохранятся, местами начнется метель, а порывы ветра усилятся до 16 м/с.

Спасатели просят жителей и гостей Ленобласти быть осторожными.

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