Спасатели Ленобласти предупреждают о тумане и сильной метели в ближайшие три дня

Спасатели предупреждают жителей и гостей Ленобласти об ухудшении погодных условий в ближайшие три дня.

По данным МЧС, завтра, 3 апреля, на территории Ленобласти местами ожидается туман, небольшой снег и мокрый снег, а на дорогах гололедица. 4 апреля ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Во вторник, 5 апреля, сильные осадки сохранятся, местами начнется метель, а порывы ветра усилятся до 16 м/с.

Спасатели просят жителей и гостей Ленобласти быть осторожными.