Трое мужчин в Бурятии наведались в воинскую часть и похитили автоматы

Автор: Анастасия Щербакова
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На один из военных объектов в Улан-Удэ напали трое мужчин. Завладев оружием, они скрылись на машине. 

Об передает ГТРК «Бурятия» в воскресенье, 3 апреля, трое местных жителей проникли на закрытую территорию. Там им удалось завладеть боевым оружием, после чего они скрылись.

Спустя короткое время нападавших задержали. Как передает телеканал, задержанные в момент похода на военный объект были пьяны. Кроме того, один из налетчиков был бывший контрактник, служивший этой части. По данным пресс-службы Военного восточного округа, его уволили еще в 2016 году за нарушение условий контракта. Преступление, вероятно, он и его подельники совершили в качестве «мести».

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