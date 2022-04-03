Трое мужчин в Бурятии наведались в воинскую часть и похитили автоматы

На один из военных объектов в Улан-Удэ напали трое мужчин. Завладев оружием, они скрылись на машине.

Об передает ГТРК «Бурятия» в воскресенье, 3 апреля, трое местных жителей проникли на закрытую территорию. Там им удалось завладеть боевым оружием, после чего они скрылись.

Спустя короткое время нападавших задержали. Как передает телеканал, задержанные в момент похода на военный объект были пьяны. Кроме того, один из налетчиков был бывший контрактник, служивший этой части. По данным пресс-службы Военного восточного округа, его уволили еще в 2016 году за нарушение условий контракта. Преступление, вероятно, он и его подельники совершили в качестве «мести».