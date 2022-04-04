В Гатчинском районе бездомный лишился ног после наезда электрички

Бездомный шел по железнодорожным путям в состоянии алкогольного опьянения. Сигналы приближающегося поезда он проигнорировал.

О происшествии сообщает пресс-служба транспортной полиции в понедельник, 4 апреля. Несчастный случай с бездомным произошел вечером, 2 апреля, на перегоне «Дудергоф — Тайцы».

Состав двигался по маршруту «Санкт-Петербург — Гатчина-Балтийская» и проехал по 43-летнему неосторожному пешеходу. Будучи пьяным, он брел по железнодорожным путям. Машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, однако мужчина все равно пострадал.

По данным полиции, пострадавший нигде не зарегистрирован, а во время ДТП был пьян. Мужчина в результате наезда лишился обеих ног.