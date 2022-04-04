Информация о насилии над ребенком в детском лагере в Мичуринском подтвердилась

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства детского оздоровительного лагеря «Мечта».

Региональный СК завел уголовное дело после инициированной им проверки в детском лагере в поселке Мичуринский Приозерского района. Причиной уголовного разбирательства стали издевательства над одним из детей со стороны более старших сверстников.

По данным правоохранителей, руководство учреждения не смогло обеспечить нужное количество вожатых, из-за чего дети «были предоставлены самим себе и допускали факты девиантного поведения».

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору).