Словесная перепалка у кафе в Дубровке закончилась стрельбой

В полицию рано утром 3 апреля поступило сообщение о стрельбе у кафе в поселке Дубровка Всеволожского района Ленобласти.

По предварительным данным, двое пока неустановленных мужчин повздорили с 33-летним местным жителем. Во время ссоры один из мужчин выстрелил в него из предмета, похожего на пистолет.

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В результате мужчина попал в больницу. У него диагностированы рвано-ушибленная рану левой кисти и перелом пальца. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Врачи оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.