В России пенсия по инвалидности будет назначаться автоматически

Пенсия по инвалидности в России теперь будет назначаться автоматически, без подачи заявлений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Для получения положенной пенсии не понадобиться тратить время на подачу заявлений, она будет назначаться автоматически, и выплаты пойдут сразу после оформления инвалидности», — сказал Мишустин.

Он отметил, что, также решен вопрос о сохранении сельских надбавок к пенсии по старости и по инвалидности в случае переезда получателей в город.

Напомним, что с 1 апреля в России планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Также Владимир Путин анонсировал увеличение МРОТ, соцвыплат, прожиточного минимума и зарплат бюджетников.