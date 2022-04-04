На границе Ленобласти и Эстонии снова образовалась огромная очередь из грузовиков

Очередь из грузовых авто скопилась на пропускном пункте в Ивангороде.

В понедельник, 4 апреля, у автомобильного пункта пропуска в Ивангороде на выезд из России выстроилась очередь из 190 фур, а на въезда ожидали только четыре. При этом за сутки на въезд оформили 87 грузовиков, а на выезд — 137.

В пресс-службе СЗТУ поделились, что с середины февраля увеличилось количество транспортных средств международной перевозки, следующих из России в Эстониюиз-за этого и образовалась очередь.

Пропускная способность таможенного поста в Ивангороде составляет 200 транспортных средств в обе стороны за сутки. В марте на выезд в среднем оформляли 135 автомобилей в сутки.