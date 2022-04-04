Петербуржца арестовали после нацистского приветствия во время гимна России

Двое сотрудников бара в Петербурге решили вскинуть руки, сопроводив это нацистским лозунгом. На фоне происходящего играл гимн РФ.

двое барменов в ночь на 31 марта в баре «GS» на Думской улице в Петербурге, во время звучащего гимна России проводили очень странные манипуляции — вскидывали руки и кричали нацистские лозунги, пишет 78.ru. С жалобой на молодых людей в полицию обратились члены общественных организаций.

Поведение барменов, по мнению общественников, явно было направлено на неуважение к памяти павших в Великой Отечественной войне. Особенно неуместен перформанс был в условиях проведения спецоперации по борьбе с нацизмом на Украине.

В тот же вечер полицейские задержали одного из поклонников нацизма, а сегодня, 4 апреля, суд арестовал его на двое суток по статье о мелком хулиганстве.