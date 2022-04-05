Airbnb запретил гражданам России и Белоруссии бронировать жилье за рубежом

Онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb убрал возможность бронирования для пользователей из России и Белоруссии.

— Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси, — сообщается на сайте сервиса.

В компании пояснили, что бронирование жилья в России и Белоруссии прекращено, а гости из указанных государств больше не смогут оформить бронирование «где бы то ни было».

В сообщении уточняется, что отменены бронирования жилья в России и Белоруссии, которые начинаются 4 апреля и позже.

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Генеральный директор Airbnb Брайан Чески месяц назад, 4 марта, заявил, что предприятие временно останавливает деятельность на российской и белорусской территориях. Однако глава компании не уточнил причину этого решения.