В Петербурге и Ленобласти пройдут рейды против нетрезвых водителей – график

В апреле 2022 года сотрудники ГИБДД проведут шесть рейдов «Нетрезвый водитель» на дорогах Петербурга и Ленобласти.

Так, рейды пройдут в ночь на 9, 10 и 11 апреля. Следующие проверки на дорогах пройдут уже в конце месяца: в ночь на 23, 24 и на 25 апреля.

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Водителям напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или за передачу управления находящемуся в состоянии опьянения лицу предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на два года. За повторное нарушение – уголовная ответственность.