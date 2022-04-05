Поставки импортной рыбы в Россию в 2022 году сократятся на треть

Рыбаки предупредили о сокращении на треть поставок лосося и тунца, а также проблемах с попытками заменить эту продукцию на отечественную.

Рыбные союзы прогнозируют сокращение поставок атлантического лосося и тунца на 28–35%. В первую очередь это затронет импорт премиальной рыбы – сибаса, омаров и каракатиц. По данным ассоциации добытчиков минтая, заменить на отечественные указанные виды рыб практически невозможно в отличие от креветок, атлантической сельди и скумбрии.

РБК. – Сокращение поставок импортной рыбы в 2022 году может быть сопоставимо с падением, которое было после 2014 года, – пишет

В свою очередь в Росрыболовстве уже замечают сокращение поставок из-за рубежа: в январе—феврале 2022 года рыбный импорт составил 84,32 тысяч тонн, а это на 10,5% ниже, чем в тот же период 2021 года.

Один из участников рынка отмечает, что крупные виды российского лосося добываются только раз в году и почти сразу уходят на экспорт. Есть вероятность договориться с Камчаткой, но логистическая цепочка до Москвы будет сложнейшей и очень затратной: такая рыба в рестораны точно не сгодится из-за длительной заморозки.

Вам будет интересно Сезон ловли корюшки в Петербурге начнется позже из-за холодного марта Сезон ловли корюшки в Петербурге начнется позже из-за затянувшихся холодов. В прошлом году рыболовецкие компании выставили сети уже в начале апреля,... 02.04.2022 183

Проблемы с поставками напрямую связаны с санкциями, которые вводят недружественные к России страны. Последние сами ограничивают поставки рыбной продукции и теряют прибыль из-за сокращения импорта.