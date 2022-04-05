Поставки импортной рыбы в Россию в 2022 году сократятся на треть

Рыбаки предупредили о сокращении на треть поставок лосося и тунца, а также проблемах с попытками заменить эту продукцию на отечественную.
Рыбные союзы прогнозируют сокращение поставок атлантического лосося и тунца на 28–35%. В первую очередь это затронет импорт премиальной рыбы – сибаса, омаров и каракатиц. По данным ассоциации добытчиков минтая, заменить на отечественные указанные виды рыб практически невозможно в отличие от креветок, атлантической сельди и скумбрии.
В свою очередь в Росрыболовстве уже замечают сокращение поставок из-за рубежа: в январе—феврале 2022 года рыбный импорт составил 84,32 тысяч тонн, а это на 10,5% ниже, чем в тот же период 2021 года.
Один из участников рынка отмечает, что крупные виды российского лосося добываются только раз в году и почти сразу уходят на экспорт. Есть вероятность договориться с Камчаткой, но логистическая цепочка до Москвы будет сложнейшей и очень затратной: такая рыба в рестораны точно не сгодится из-за длительной заморозки.
Проблемы с поставками напрямую связаны с санкциями, которые вводят недружественные к России страны. Последние сами ограничивают поставки рыбной продукции и теряют прибыль из-за сокращения импорта.