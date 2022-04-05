Около 80 тысяч детей отдохнут в оздоровительных лагерях Ленобласти этим летом

По предварительным прогнозам, около 80 тысяч детей отдохнут этим летом в оздоровительных лагерях Ленобласти.

Как сообщила во время пресс-конференции в ТАСС глава комитета общего и профессионального образования Ленобласти Вероника Реброва, в летний период на территории региона будут работать порядка 500 лагерей, из них около 60 – с круглосуточным пребыванием, более 400 – дневного пребывания.

Она также напомнила, что в этом году продолжают действовать различные программы лояльности. Например, программа детского туристического кешбэка, в рамках которой родители смогут вернуть до половины стоимости путевки в детский лагерь при оплате картой «Мир».

Варианты для детского отдыха представлены на сайте «мирпутешествий.рф».

Напомним, в Ленобласти стартовал прием заявлений на льготные путевки в детский лагерь.