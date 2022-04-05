Комитет по социальной защите населения Ленобласти проведет прием в Выборге

В Выборгском районе мобильная приемная будет работать с 7 по 13 апреля 2022 года.

Жители смогут обратиться по вопросам предоставления льгот, выплаты пособий и других мер социальной поддержки. С собой на прием необходимо принести имеющиеся документы, если хотите обсудить какую-то конкретную ситуацию.

Расписание приемов:

— 7 апреля — Выборг

— 8 апреля — Первомайское и Рощино

— 11 апреля — Светогорск, Каменогорск и Гончарово

— 12 апреля — Селезнево, Высоцк и Приморск

— 13 апреля — Советский, Красносельское и Полянское сельское поселения.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что помимо официального аккаунта в Telegram к Александру Дрозденко можно напрямую обратиться во «ВКонтакте». Также в Telegram присутствуют все комитеты правительства Ленинградской области.