В Ленобласти начали проверку асфальтобетонных заводов

Специалисты «Ленавтодора» проверяют готовность асфальтобетонных заводов к выпуску больших объёмов высококачественной смеси для дорожных ремонтов.

В инспекционных выездах также принимают участие представители регионального отделения «Общероссийского народного фронта». Проходить выезды будут в течение всего апреля.

Полноценный дорожный сезон в Ленинградской области откроется ближе к маю ремонтами на Гостилицком шоссе и подъезде к Шлиссельбургу. Сейчас дорожники внимательно следят за погодой.

Вам будет интересно «Ленавтодор» вышел на проверку региональных трасс В общей сложности в рамках весеннего обследования региональных трасс в течение всего апреля предстоит проверить около 60 участков магистралей почти... 04.04.2022 94

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».