Школьников, вынужденных прервать обучение за рубежом, освободят от экзаменов

Школьники, проходившие обучение за рубежом и вынужденные прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств, смогут не сдавать экзамены, для них пройдет промежуточная аттестация.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.

«Итоговая аттестация проводится в формах, установленных порядками проведения государственной итоговой аттестации, утвержденными Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ, или по их выбору в форме промежуточной аттестации, результаты которой являются основанием для выдачи соответствующего документа об образовании», — говорится в постановлении про школьников, обучающихся в России.

Для школьников, находящихся в иностранных государствах, итоговая аттестация будет проводиться только в форме промежуточной аттестации. Школьники из Донбасса также не будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ.