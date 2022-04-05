Зеленский допустил, что встреча с Путиным может и не состояться

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.
«Но может так получиться, что и не будет встречи. Может и не быть ее», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, добивается ли он еще встречи с президентом России.
При этом он подчеркнул, что все равно считает необходимым продолжать переговоры с Россией, пишет РБК.
Тем временем Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Встреча лидеров стран возможна и сейчас.
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