В Кремле не отрицают возможность встречи Путина и Зеленского

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Встреча лидеров стран возможна и сейчас.

Об этом Песков рассказал в эфире телеканала Россия 1. Встреча Путина и Зеленского возможна, однако для этого нужно подготовить «конкретный документ».

Нет, Путин никогда не отказывался. Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда — тогда настанет черед такой встречи, — поделился Дмитрий Песков.