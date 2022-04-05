Ветклиники Петербурга столкнулись с нехваткой препаратов для анестезии

Пока операции и лечение животных в клиниках Петербурга проводятся в полном объеме, однако проблемы с поставками импортных препаратов все же имеются.

Запасов у государственных клиник города хватит на два–три месяца, сообщил «Невским новостям» начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев.

«За это время мы постараемся решить проблемы с логистикой или найти альтернативны. Например, газовый наркоз или начать использовать препараты, которые проходят как для людей, так и для животных. Этот вопрос уже обсуждается», — заявил Андреев.

Он добавил, что далеко не все клиники закупают препараты из недружественных стран, некоторые медикаменты по-прежнему поставляют в России. К тому же у ряда препаратов существуют отечественные аналоги.

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А вот в частных клиниках ситуация обстоит чуть хуже. Многие организации уже столкнулись с дефицитом. При этом импортные медикаменты, которые до сих пор могут приобрести ветеринары, подорожали на 30–200 %.