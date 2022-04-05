Около 700 человек подали заявки для участия в праймериз «Единой России»

Около 700 человек подали заявки для участия в предварительное голосование партии «Единой России», которое пройдет с 23 по 29 мая 2022 года в онлайн-формате.

Из 700 человек 552 уже внесены в систему ПГ-2022, еще примерно 150 кандидатур находятся на рассмотрении. Среди зарегистрированных кандидатов около 60% являются членами «Единой России», 17% — действующими депутатами, более 40% — кандидаты в возрасте до 35 лет.

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В единый день голосования 11 сентября будет замещено 702 мандата депутатов в шести законодательных собраниях и 12 советах депутатов административных центров субъектов РФ.

Добавляется, что регистрация кандидатов продлится еще несколько недель.