Весенняя акция по сбору старых покрышек стартует в Ленобласти 15 апреля

Акция по сбору покрышек для переработки пройдет с 15 по 30 апреля.

Чтобы принять участие в акции необходимо с 15 по 30 апреля принести старые покрышки в переработку. Однодневные пункты сбора будут организованы в Тосно, Волхове, Киришах, Волосово, Сертолово, Тихвине, Выборге и Новоселье Ломоносовского района. Более подробная информация будет опубликована в группе Чисто Ленобласть.

Организация сбора покрышек будет осуществляться при содействии компании-переработчика. Собранные покрышки направляют в переработку в рамках поэтапного масштабного перехода на экологичные методы обращения с отходами.

Напомним, что сдать в переработку можно любые шины без дисков, за исключением шин для спецтехники, сельхозтехники, погрузчиков и детских колясок. Велосипедные также можно. Они должны быть относительно чистыми, неокрашенными, не содержать земли и мусора внутри. Допускаются проколы и порезы.

Отметим, что с 11 по 24 ноября 2021 года жители Ленобласти направляли на переработку 40 тонн покрышек в рамках акции «МиссияШина: дорога чистоты».