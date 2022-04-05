Евросоюз анонсировал новые санкции против России

Евросоюз готовит пятый пакет санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала его.
Новый пакет санкций включает:
- полный запрет транзакций четырех ключевых российских банков, в том числе ВТБ;
- запрет импорта угля из России на 4 млрд евро в год
- запрет российским судам и судам, управляемым российскими операторами, заходить в порты стран ЕС;
- запрет экспортировать в Россию полупроводники, машины и транспортное оборудование на сумму 10 млрд евро;
- запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов;
- запрет импортировать из России ряд товаров на сумму 5,5 млрд евро;
- российским компаниям запретят участвовать в госзакупках стран ЕС. Исключена любая финансовая поддержка для российских государственных органов;
- новые санкции против физлиц.
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