Евросоюз анонсировал новые санкции против России

Автор: Гузель Галимова
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Евросоюз готовит пятый пакет санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала его.

Новый пакет санкций включает:

  • полный запрет транзакций четырех ключевых российских банков, в том числе ВТБ;
  • запрет импорта угля из России на 4 млрд евро в год
  • запрет российским судам и судам, управляемым российскими операторами, заходить в порты стран ЕС;
  • запрет экспортировать в Россию полупроводники, машины и транспортное оборудование на сумму 10 млрд евро;
  • запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов;
  • запрет импортировать из России ряд товаров на сумму 5,5 млрд евро;
  • российским компаниям запретят участвовать в госзакупках стран ЕС. Исключена любая финансовая поддержка для российских государственных органов;
  • новые санкции против физлиц.
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