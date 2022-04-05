Театр «На Литейном» готовит премьеру комедии «Красавец мужчина»

Артисты театра готовят премьеру в преддверии 200-летия со дня рождения Александра Островского, автора комедии «Красавец мужчина».

Зрители увидят спектакль 9 апреля. Второй премьерный показ спектакля пройдет 15 апреля.

Роли в постановке исполняют заслуженный артист России Александр Рязанцев, Мария Овсянникова, Дарина Одинцова, Сергей Якушев, Сергей Мосьпан, Александр Майоров, Татьяна Тузова, Кристина Убелс, Игорь Ключников, Павел Путрик, Антон Сиданченко, Сергей Шапошников, Виктория Чумак и Аглая Гершова.

«Красавец мужчина» — комедия в четырёх действиях Александра Островского. Написана в конце 1882 года. Премьера состоялась 26 декабря 1882 года в Малом театре. 6 января 1883 года пьеса была представлена в Александринском театре. Однако пьеса получила негативные критические отзывы и ставилась нечасто — всего с 1884 по 1917 год была поставлена 39 раз. Пьеса экранизирована.