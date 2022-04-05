Российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям, заявил Владимир Путин.

За последние семь лет производство сельхозпродукции в России выросло на 15%, а продовольствия — более чем на четверть, заявил Путин на совещании по вопросам развития АПК.

«По основным группам продовольствия наш внутренний рынок полностью обеспечен собственным продовольствием, собственным производством», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что «по некоторым товарам, например подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий, покрывают спрос с избытком».

Ранее Дмитрий Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу в Россию продуктов из недружественных стран.