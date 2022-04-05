Минстрой признал Кудрово самым комфортным малым городом России

Кудрово заняло первое место в рейтинге самых благоустроенных городов Ленобласти по итогам 2021 года, об этом свидетельствуют данные из отчета Минстроя.

Город набрал 259 баллов из 360 возможных, за год увеличив свой показатель на 11 пунктов. Для сравнения, результат Петербурга составил всего 249 баллов.

В общероссийском рейтинге Кудрово заняло третье место из 1 116 российских городов, уступив Москве (288) и Реутову (263).