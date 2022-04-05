Снежный барс Кира из Ленинградского зоопарка празднует 19-летие

В Ленинградском зоопарке отмечают день рождения снежного барса по кличке Кира. Дикой кошке исполнилось 19 лет.

Ее привезли в зоопарк из Канады, когда ей было 5 лет. Сотрудники отмечают, что питомица очень учтивая и нежная с работниками, которые за ней ухаживают.

Как и все снежные барсы, Кира ведет сумеречный образ жизни и любит прятаться в своих укрытиях. Гарантировано посмотреть на кошку во всей красе можно по выходным в 14:45 во время показательных кормлений.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в Ленинградском зоопарке после зимней спячки проснулись сурки Ижорик и Августина.