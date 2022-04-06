Компания Intel приостанавливает деятельность в России

Американская компания Intel, являющаяся одним из ведущих поставщиков микропроцессоров, приостанавливает свою работу в России из-за ситуации вокруг Украины.
— С настоящего момента мы приостановили всю предпринимательскую деятельность в России, — сообщила американская компания Intel.
В компании отметили, что в настоящее время работают над поддержкой своих работников, включая 1, 2 тысячи российских сотрудников.
В начале марта Intel сообщил, что приостанавливает поставки своей продукции в России и Белоруссию.
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29.03.2022 229