Налоговики и полиция начали борьбу с теневой продажей валюты

Федеральная налоговая служба (ФНС) направила в территориальные органы письмо с поручением заняться вместе с Министерством внутренних дел выявлением спекулянтов, которые продают валюту «с рук».

РБК, ссылаясь на источники. — Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) направил в территориальные органы письмо, датированное 23 марта, в котором поручил организовать взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков, — пишет, ссылаясь на источники.

В письме отмечается, что валюту «с рук» продают в социальных сетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями, что в современных условия несет угрозу устойчивости рубля и стабильности внутреннего валютного рынка.

Налоговики уточнили, что в последнее время участились случаи нелегальной купли-продажи валюты. В ФНС добавили, что налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление подобных нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел.

При этом в Налоговой службе подчеркнули, что постоянно контролируют такие операции совместно с Министерством внутренних дел.

Банк России с 9 марта по 9 сентября текущего года ввел временный порядок операций с наличными средствами. Так, все деньги клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов наличными, а остальные средства – в рублях по официальному курсу Центробанка на день выдачи.

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При этом финансовые организации не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять иностранные наличные на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме, пояснили в ЦБ.