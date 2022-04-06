Борис Джонсон – наш! Почему у премьер-министра Великобритании русское имя – Александр?

Автор: Сергей Агутин
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Полное имя премьер-министра Великобритании – Александр Борис де Пфеффель Джонсон. Несмотря на то, что в общемировой практике принято ударение на первый слог, сам политик называет себя БорИсом.

Так произносить правильно, потому что его назвали в честь русского эмигранта, с которым его родители познакомились в Мексике. О том, кто именно это был, премьер-министр не распространяется.

Также, по данным Forbes, Борис Джонсон – дальний родственник династии Романовых.

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28.01.2021 8951
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