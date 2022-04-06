Борис Джонсон – наш! Почему у премьер-министра Великобритании русское имя – Александр?

Полное имя премьер-министра Великобритании – Александр Борис де Пфеффель Джонсон. Несмотря на то, что в общемировой практике принято ударение на первый слог, сам политик называет себя БорИсом.
Так произносить правильно, потому что его назвали в честь русского эмигранта, с которым его родители познакомились в Мексике. О том, кто именно это был, премьер-министр не распространяется.
Также, по данным Forbes, Борис Джонсон – дальний родственник династии Романовых.
Вам будет интересно
Сотрудник тематического сайта Geneanet.org Тим Доулинг составил генеалогическое древо Байдена и выяснил, что на рубеже XIV-XV веков в Англии жил...
28.01.2021 8951