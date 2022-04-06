Борис Джонсон – наш! Почему у премьер-министра Великобритании русское имя – Александр?

Полное имя премьер-министра Великобритании – Александр Борис де Пфеффель Джонсон. Несмотря на то, что в общемировой практике принято ударение на первый слог, сам политик называет себя БорИсом.

Так произносить правильно, потому что его назвали в честь русского эмигранта, с которым его родители познакомились в Мексике. О том, кто именно это был, премьер-министр не распространяется.

Также, по данным Forbes, Борис Джонсон – дальний родственник династии Романовых.