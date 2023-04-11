Узники концлагерей: что известно о фабриках смерти и какие подвиги остались в истории холокоста?

Сегодня, 11 апреля, проходит Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В период Второй Мировой Войны огромное количество людей оказались в лагерях-смерти. Кто-то трагически скончался, не увидел Великой Победы, другие прошли через ужасы заключения, испытав всю ненависть фашисткой идеи, которая повлияла на их дальнейшую жизнь. Редакция ivbg.ru собрала факты о фашизме и делится ими с читателями.

Как появилась памятная дата 11 апреля?

11 апреля 1945 года в одном из крупнейших концлагерей — в Бухенвальде — произошло интернациональное восстание узников. Заключенные смогли захватить в плен множество нацистов, которые охраняли фабрику смерти. Сопротивление узников помогло взять под контроль Бухенвальд за двое суток до пришествия на помощь американских солдат. В результате восстания в живых остались более 21 тысячи человек.

Общие сведения о концлагерях

Первоначально в концлагеря нацисткой Германии привозили для изолирования и дальнейшего уничтожения политических заключенных и противников режима. С развитием ситуации и ожесточением в верхах лагеря-смерти стали местом, где проводился геноцид по расовым, религиозным и другим признакам. В основном в лагеря отправляли евреев, цыган, немецких политзаключенных, сторонников антифашизма, участников движения Сопротивления и других граждан, кто попал в немилость нацистам. Через фабрику смерти прошло около 18 миллионов человек, из которых примерно 11 миллионов попали под истребление, в том числе шесть миллионов евреев.

В Германском рейхе и на территориях, которые оккупировали нацисты, действовало около 14 тысяч пунктов по систематическому уничтожению людей. Сюда входили не только концлагеря, но и тюрьмы и гетто. Страшную известность получили польский Освенцим и Дахау с Бухенвальдом в Германии. На фабриках смерти заключенных массово сжигали заживо в крематориях, травили в газовых камерах, а также испытывали на них новые виды вооружения, доводили до изнеможения тяжким физическим трудом и насиловали. Имели место опыты над людьми, которые проводились без их согласия. Узники лагерей становились подопытными для проверки действия новых лекарств и ядов. Их искусственным методом замораживали, заражали болезнями, например, малярией, инфекционной желтухой или сыпным тифом. Нацистские медики тренировали на заключенных свои хирургические умения.

Среди известных узников, которые выжили после пребывания в концлагерях, были канцлер Австрии Курт Шушниг, австрийский психолог Виктор Франкл, поэт из Польши Тадеуш Боровский, французский физик, который стал лауреатом Нобелевской премии по физике 1992 года Жорж Шарпак.

Героические подвиги, связанные с узниками фабрик смерти

Католический польский священник-францисканец Максимилиан Кольбе, который добровольно отдал свою жизнь за другого человека, погиб в Освенциме. В 1982 году его причислили к лику святых как мученика.

Шведский архитектор и дипломат Рауль Густав Валленберг с июля по декабрь 1944 года, работая посланником своей страны в Будапеште, выдал более 600 защитных паспортов евреям, тем самым спася их от отправления в концлагеря. Также он помогал многим нуждающимся найти укрытия.

Член нацистской партии Оскар Шиндлер в течение пяти лет с 1939 года ограждал свыше тысячи евреев, работавших на его заводах, от депортации в лагеря смерти, пользуясь своими связями. После окончания войны он все свое состояние направил на обеспечение их безопасности. В 1993 году власти Израиля признали Шиндлера и его супругу Эмили как Праведников народов мира. По его историю перенес в свою книгу «Ковчег Шиндлера» Томас Кенилли, а позже по ней Стивен Спилберг снял фильм «Список Шиндлера».

Известная актриса Одри Хепберн посли казни нацистами ее дяди Отто Эрнста Гелдера присоединилась к голландскому Сопротивлению. Она помогала скрываться евреев и все заработанные деньги от работы прима-балериной отдавала на обеспечение их безопасности во время войны. После окончания Второй мировой войны Хепберн стала послом ЮНИСЕФ, помогая детям, пострадавшим из-за нападения Третьего рейха.

Голландский профессор университета и политик Йохан Виллемван Хульст в 1943 году совместно с участниками Сопротивления спас около 500 еврейских детей из детского сада Холандше-Шаубург, которых нацисты планировали отправить в концлагеря. Он искал семьи, готовые усыновить ребенка, не вызвав подозрений и организовывал безопасную передачу детей. За свои заслуги в 1972 году он получил звание Праведника народов мира.