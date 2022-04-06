Отец с тремя детьми застрял на машине в лесу под Радофинниково

Отец с тремя детьми застрял на своем автомобиле посреди леса в Тосненском районе Ленобласти. Спасатели помогли семье добраться домой.

Мужчина вместе с 11-летней дочерью и малышами 3 и 2,5 лет ездил на осмотр участка в СНТ «Прибой» в поселке Радофинниково. По пути домой машина забуксовала посреди леса в смеси из снега и грязи. На часах было уже около восьми вечера.

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Мужчина вызвал спасателей и отправился с детьми за помощью в ближайшие дома. Помочь семье согласился председатель соседнего садоводства. С помощью троса он попытался вытянуть джип, но его автомобиль также погряз в снегу, пишет 47news.

Спустя время на место прибыли спасатели ПСО Тосно, они вытянули оба автомобиля и сопроводили мужчину с детьми до трассы. Помощь сотрудников скорой помощи не потребовалась.