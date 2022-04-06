ВЦИОМ: Число российских хейтеров США достигло рекордного количества

Количество россиян, настроенных негативно к Соединенным Штатам, достигло максимума за всю историю исследований, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Всего об отрицательном отношении к США заявил 71% респондентов. Последние восемь лет число негативно настроенных к Вашингтону граждан России преобладает над позитивным отношением. ВЦИОМ провел соответствующий опрос в марте 2022 года.

Почти половина россиян (47%) относятся к Соединенным Штатам очень плохо — это самый высокий показатель крайне негативного настроя за весь период мониторинга. Более позитивно к США граждане России относились в начале 1990-х годов.