Цена на сдаваемые в аренду квартиры начали снижаться в России

В крупных городах России предложение квартир в аренду выросло до 50%.

В частности, за последние два месяца количество объявлений о сдаче однокомнатных квартир увеличилось на 47–50%, двухкомнатных – на 39%, а трехкомнатных – на 32%. Об этом сообщает газета Известия.

По данным аналитиков, цены на съемные квартиры начали снижаться. Как рассказали в Домклике, в столичном районе Северное Медведково средняя арендная плата уменьшилась на 39,5%, в Головинском районе – на 39%. В свою очередь, в Тимирязевском районе Москвы она поднялась на 40%, на Арбате — на 118%. В Курортном районе в Санкт-Петербурга цены упали на 54%, в Ленинском районе Челябинска – на 31%, в Октябрьском районе Екатеринбурга – на 50%.

По словам независимого эксперта рынка недвижимости Павла Склянчука, тенденция связана с существенным оттоком мигрантов.