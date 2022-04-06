Финляндия обещает вернуть экспонаты из Эрмитажа — «рано или поздно»

В Финляндии проводится некое расследование «на уровне ЕС» о принадлежности изъятых экспонатов. Вероятно, финны всерьез считают, что картины могут быть не из российских музеев.

Финская таможня в среду, 6 апреля, провела пресс-конференцию, где рассказали об инциденте с задержанными на границе грузовиками. В них находились произведения искусства, которые транспортировали в Россию. Оказалось, что сейчас проводится расследование «на уровне ЕС» из-за запрета на вывоз в Россию экспонатов.

Предварительное разбирательство показало, что сумма страховки ценностей в грузовиках составляет 42 млн евро. Позже был выписан ордер на конфискацию картин.

Как пишет финский портал Yle, таможенники и МИД на вопросы журналистов о том, что те будут делать, когда будет доказано, что экспонаты — из российских музеев, четкого ответа не дали. Таможня признала, что «речь идет о нескольких музеях» и «Эрмитаж — звучит знакомо».

При этом, глава отдела экспортного контроля иностранного МИД ответил, что «задержанные произведения являются собственностью России, и рано или поздно они будут возвращены в страну».

Об инциденте с произведениями искусства мы писали ранее. Сперва была информация о том, что задержано было только 3 картины, однако выяснилось ,что речь идет о целой коллекции.