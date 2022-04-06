Для малого и среднего бизнеса запустили сервис по сбыту произведенной продукции и поиску партнеров

Для предпринимателей на платформе МСП.РФ запустили сервис «Производственная кооперация и сбыт» по сбыту произведенной продукции и поиску партнеров.

Основная задача сервиса — объединить производителей продукции с заказчиками, которые ищут себе нового партнера взамен ушедших иностранных компаний. На платформе собран реестр проверенных поставщикво. В настоящий момент в нем есть данные почти 9 тысяч компаний с успешным опытом поставок.

Предприниматели могут рассказать о себе заказчикам, расширить список возможных партнеров из числа ретейлеров, промышленных компаний, других представителей малого и среднего бизнеса.

Вам будет интересно Какие меры поддержки малого бизнеса уже действуют в Ленобласти Публикуем понятную и удобную инфографику, уже введённых на территории региона, инструментов поддержки владельцев малого бизнеса. Фото: tg-канал Александра Дрозденко Как пишет... 01.04.2022 245

Сервис также представляет витрину закупок малого объема — до 500 тысяч рублей — из 30 источников, включая электронные торговые площадки, интернет-магазины. У пользователей будет возможность перейти на саму площадку и принять участие в закупке.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, рынок закупок малого объема составляет около 250 млрд рублей в год. И участие в них для малого бизнеса — это возможность наладить дополнительный канал сбыта.

«Одно из главных преимуществ закупок малого объема — в простоте требований к участникам, что позволяет без проблем участвовать в них даже начинающим предпринимателям», — отметил Александр Исаевич.

Ожидается, что в течение месяца функционал сервиса расширится. В частности, производители пищевой и сельхозпродукции начнут получать товарные запросы региональных и федеральных торговых сетей, находящихся в поиске российских поставщиков.