Рособрнадзор: в ЕГЭ появятся задания по спецоперации на Украине

В будущем в ЕГЭ появятся задания о ходе российской спецоперации на Украине, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Они [вопросы] появятся, наверное, в будущем. В этом году задания сформированы, они уже отредактированы. <…> В будущем, конечно, мы будем наблюдать за ситуацией, будет понимание и начала, и предпосылок. Конечно же, задания будут появляться», — говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля, Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Ее цель — защитить «людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации выполнены.