Чубайс, ранее покинувший Россию, находится в Турции

В сети появился кадр, где бывший спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс, сидит в кафе в Стамбуле.

В интернете распространяется кадр из стамбульского ресторана, где Чубайс со своей женой сидит в компании актрисы Паулины Андреевой. Ранее информация о том, что российский политик находится в Турции после своей отставки не подтверждалась.

Напомним, Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Произошло это 23 марта этого года. Вскоре после увольнения, политик покинул Россию.