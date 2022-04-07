Петергофские фонтаны забили среди сугробов

До официального открытия фонтанов остаётся ещё более двух недель.

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В официальном сообществе Петергоф ВКонтакте было опубликовано видео технической проверки фонтанов в государственном музее-заповеднике.

В музее отметили, что фонтаны начнут свою работу с 23 апреля.

Напомним, что увидеть технические пуски можно бесплатно, билет для посещения Нижнего парка не требуется.