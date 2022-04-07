В России могут разрешить выдавать наличными до 5% маткапитала

Автор: Александр Селиванов
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Соответствующий законопроект депутаты собираются внести на рассмотрение в Госдуму России.

Законопроект о выдаче наличными до 5% материнского капитала из его остаточной суммы всем семьям, имеющим на него право и независимо от их дохода, планируется внести в Государственную думу в весеннюю сессию. Один из разработчиков законопроекта первый заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, пишут Известия.

Средства семьям предполагается выдавать однократно. По словам депутата, зачастую остатки маткапитала, неиспользованные на основные направления, хранятся годами. По ее мнению, важно, чтобы у людей была возможность получить все, что им положено по закону.

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05.03.2022 370
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