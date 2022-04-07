Ледовзрывные работы перед весенним половодьем завершились в Ленобласти

Площадь взрывных работ в регионе составила 12 тысяч квадратных метров.

В Комитете правопорядка и безопасности Ленобласти сообщили, что начиная с 25 марта проведена профилактика заторов для безопасного паводка на шести участках.

К примеру, в среду на реке Оять прошли завершающие ледовзрывные работы. Они призваны ослабить ледовый покров на водоёмы.

Отмечается, что пао прогнозу Гидрометцентра, вскрытие большинства рек в Ленобласти ожидается в первой-второй декадах апреля.