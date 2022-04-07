Петербургские рыбаки продолжают выходить на лед — видео

Несмотря на запрет на льду Финского залива еще много любителей зимней рыбалки.
В телеграм-канале Раньше всех. Петербург появилось видео, на которым засняты рыбаки продолжающие выходить на лед Финского залива.
Отметим, что МЧС не раз предупреждали об опасности зимней рыбалки в весенний период. Одного видимого эффекта, к сожалению это не дает.
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04.04.2022 213