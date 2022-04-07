Выпускники «Школы фермеров» Ленобласти могут претендовать на гранты

Гранты предоставляет комитет по АПК Ленобласти, при этом шесть лучших проектов уже получили гранты Россельхозбанка.

«Хочу выразить слова благодарности банку и аграрному университету. Фермерам хочу пожелать успехов и движения вперед. Грант – это уже признание ваших заслуг, вы лучшие! Комитет по агропромышленному комплексу всегда готов вам помочь и поддержать ― приходите к нам за грантами и субсидиями», ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

Проект по повышению знаний действующих фермеров и обучению основам профессии будущих фермеров стартовал в 2021 году. Теоретические занятия проводились на базе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, практические ― в ведущих фермерских хозяйствах Ленинградской области.

Напомним, что в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.

А принять участие в «Агростартапе» и получить гранты от правительства Ленобласти могут не только жители 47 региона, но и Петербурга. «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.