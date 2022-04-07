Житель Всеволожска задержан за поджог Mercedes Benz GL в Петербурге

По информации ivbg.ru, 6 апреля в доме на улице Краснопутиловской в Санкт-Петербурге задержан 40-летний мужчина. А 5 апреля на улице Московской во Всеволожске задержан 38-летний местный житель.

Следствие полагает, что задержанные 4 апреля в Санкт-Петербурге подожгли Mercedes Benz GL 350, принадлежащей 45-летней женщине.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога возбуждено уголовное дело.