Детские крики услышали соседи: суд вынес приговор отчиму, жестоко избившему годовалую девочку в поселке им. Свердлова

По информации ivbg.ru, 7 апреля суд признал 25-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью годовалой девочке в поселке им. Свердлова во Всеволожском районе. Детские крики из-за стены услышали соседи.

В полицию 25 августа 2021 года сообщили о шуме в квартире пятиэтажного дома во втором микрорайоне поселка им. Свердлова. Соседи услышали звуки, похожие на удары, а также детские крики.

В квартире полицейские нашли годовалую девочку и нетрезвого возлюбленного ее 20-летней матери. Пока женщина ходила в магазин, отчим более 10 раз ударил девочку резиновым тапком. Девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом теменной кости, ушибом головного мозга, травмой живота и внутренних органов.

Решением суда, мужчина приговорен к 5 годам колонии общего режима.