В Ленобласти объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и тумана

На территории Ленобласти 8 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ухудшения погодных условий.
Предупреждение о сильном тумане в регионе продлится до 11:00. Ожидается, что после этого он рассеется и видимость снова станет нормальной.
Желтый уровень из-за шквалистого ветра действует до 16:00. Порывы ветра местами будут достигают 15 м/с.
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