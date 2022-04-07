Как вести правильный образ жизни: отвечает медик

В России граждане уделяют вопросам собственного самочувствия не так много времени, так могли бы. Многие начинают заниматься спортом, не уделяя должного внимания возможным противопоказаниям. Кто-то бездумно принимает витамины. Сегодня, 7 апреля, отмечается Всемирный день здоровья. Редакция ivbg.ru уточнила ответы на актуальные вопросы о здоровье у медика Ларисы Розановой и армрестлера Михаила Ломакина и рассказывает, как правильно позаботиться о себе.

Почему россияне не всегда обращаются за медпомощью?

В России, помимо специалистов в разных сферах медицины, которая гораздо доступнее, чем, например, на Западе, действует плановая диспансеризация. Согласно данным Росстата, за 2021 год плановый медосмотр прошли 30,6% опрошенных граждан, когда как в 2020 году число диспансеризированных россиян составляло 31,7%, а в 2019 году и вовсе 37,7%. Также в организации отметили, что за прошлый год 62% респондентов обращались за медпомощью, из них 94% получили ее по месту жительства.



Нежелание россиян обращаться за медпомощью связано с нехваткой времени и уверенностью в том, что им не окажут качественную медицинскую помощь.

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Как поддерживать здоровье в нынешнем ритме жизни?

Для того, чтобы быть в тонусе, нужно отслеживать свое самочувствие, соблюдать режим дня и правильно питаться. Как рассказала медик Лариса Розанова, не стоит переедать, а голодать нужно с умом. При желании изменить параметры тела, следует обратиться к специалисту — диетологу или нутрициологу. Они помогут подобрать подходящий способ для конкретного человека.

«Режим дня нужно соблюдать. Жизнь должна быть в ритме. Ритм сохраняет здоровье. Например, в машине он сохраняет двигательные способности. Если водитель без конца тормозит, а затем развивает скорость, то такой автомобиль быстро выйдет из стоя, потому что нет ритма. В ритме все сохраняется гораздо дольше. И человек должен вести ритмичный образ жизни, тогда самочувствие будет стабильно хорошим. Замечали, что в период праздников или длинных выходных начинаешь чувствовать себя «развалиной»?», — пояснила Лариса Александровна.

По словам медика, в нашем регионе особенно в осенний, зимний и весенний периоды, нужно принимать витамин D. Самым богатым на необходимые витамины является рыбий жир. Главное при любом приеме микроэлементов — соблюдать дозировку.

«Я бы рекомендовала сдавать периодически анализ на витамин D3, особенно людям после 40 лет. У молодых он еще как-то компенсируется, а у людей в возрасте дефицит этого витамина может годами накапливаться и потом стать причиной какого-либо заболевания. Это может сказаться и на опорно-двигательном аппарате, и на сердечно-сосудистой системе, да и вообще на всем», — добавила она.

На территории Ленобласти можно встретить природные витамины — бруснику, чернику, клюкву и калину, хотя кому-то могут быть показаны поливитамины. Подбирать нужно индивидуально. Реклама витаминов в основном направлена на увеличение продаж, поэтому подбирать подходящие следует при помощи лечащего врача. Если говорить про витаминный комплекс, то о его положительном воздействии на организм свидетельствует улучшение состояния кожного покрова, волос и ногтей, отсутствие сухости на коже и повышение работоспособности. В случае нехватки определенных микроэлементов в организме, например, железа, необходимо искать причину, а не только принимать препараты, повышающее его количество.

Как начать заниматься спортом тем, кто был далек от этого?

По мнению армрестлера Михаила Ломакина, здоровье человека и его самочувствие стоит на трех китах — сне, питании и физических нагрузках. И все три пункта нарушены в жизни современного человека. На сон следует тратить не меньше семи часов в сутки и ложиться пораньше. Учитывая, что люди часто употребляют в пищу вредные продукты, которые не только влияют на изменения в весе, но и угнетают гормональную и сердечно-сосудистые системы, стоит контролировать свое питание.

«Для того, чтобы избавиться от проблем, связанных с питанием, необходимо отказаться или существенно уменьшить потребление рафинированного сахара, сдобы и белого хлеба. Разумеется, список продуктов можно продолжать. Но, если вы и до этого не злоупотребляли вредной пищей, то это вам непременно поможет», — сказал он.

Михаил уверен, что для поддержания тонуса мышц не обязательно посещать спортзал. Нагрузки для создания модельного телосложения имеют мало общего со здоровым образом жизни.

«Ходьба — основа основ. Три километра, пройденных в быстром темпе, расходуют больше калорий, чем один километр бега. А гулять куда приятнее, чем бежать. Банальный трехдневный интервальный комплекс легких тренировок со своим весом и ходьба заставят человека чувствовать себя в разы лучше», — пояснил спортсмен.

Лариса Розанова отметила, что перед тем, как начать заниматься спортом или выполнять какие-либо упражнения в домашних условиях стоит проконсультироваться у специалиста — врача по ЛФК, который определит возможные ограничения.

Другие советы

По словам Максима Ломакина, днем нельзя находится в неподвижном положении больше пары часов. Это не значит, что офисную работу необходимо выполнять на бегу. Достаточно делать легкие разминки раз в пару часов. При отсутствии нагрузки на мышцы в течение длительного времени ухудшается кровообращение, что ведет к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.