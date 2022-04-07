Как вести правильный образ жизни: отвечает медик

В России граждане уделяют вопросам собственного самочувствия не так много времени, так могли бы. Многие начинают заниматься спортом, не уделяя должного внимания возможным противопоказаниям. Кто-то бездумно принимает витамины. Сегодня, 7 апреля, отмечается Всемирный день здоровья. Редакция ivbg.ru уточнила ответы на актуальные вопросы о здоровье у медика Ларисы Розановой и армрестлера Михаила Ломакина и рассказывает, как правильно позаботиться о себе.
Почему россияне не всегда обращаются за медпомощью?
В России, помимо специалистов в разных сферах медицины, которая гораздо доступнее, чем, например, на Западе, действует плановая диспансеризация. Согласно данным Росстата, за 2021 год плановый медосмотр прошли 30,6% опрошенных граждан, когда как в 2020 году число диспансеризированных россиян составляло 31,7%, а в 2019 году и вовсе 37,7%. Также в организации отметили, что за прошлый год 62% респондентов обращались за медпомощью, из них 94% получили ее по месту жительства.
Нежелание россиян обращаться за медпомощью связано с нехваткой времени и уверенностью в том, что им не окажут качественную медицинскую помощь.
Как поддерживать здоровье в нынешнем ритме жизни?
Для того, чтобы быть в тонусе, нужно отслеживать свое самочувствие, соблюдать режим дня и правильно питаться. Как рассказала медик Лариса Розанова, не стоит переедать, а голодать нужно с умом. При желании изменить параметры тела, следует обратиться к специалисту — диетологу или нутрициологу. Они помогут подобрать подходящий способ для конкретного человека.
По словам медика, в нашем регионе особенно в осенний, зимний и весенний периоды, нужно принимать витамин D. Самым богатым на необходимые витамины является рыбий жир. Главное при любом приеме микроэлементов — соблюдать дозировку.
На территории Ленобласти можно встретить природные витамины — бруснику, чернику, клюкву и калину, хотя кому-то могут быть показаны поливитамины. Подбирать нужно индивидуально. Реклама витаминов в основном направлена на увеличение продаж, поэтому подбирать подходящие следует при помощи лечащего врача. Если говорить про витаминный комплекс, то о его положительном воздействии на организм свидетельствует улучшение состояния кожного покрова, волос и ногтей, отсутствие сухости на коже и повышение работоспособности. В случае нехватки определенных микроэлементов в организме, например, железа, необходимо искать причину, а не только принимать препараты, повышающее его количество.
Как начать заниматься спортом тем, кто был далек от этого?
По мнению армрестлера Михаила Ломакина, здоровье человека и его самочувствие стоит на трех китах — сне, питании и физических нагрузках. И все три пункта нарушены в жизни современного человека. На сон следует тратить не меньше семи часов в сутки и ложиться пораньше. Учитывая, что люди часто употребляют в пищу вредные продукты, которые не только влияют на изменения в весе, но и угнетают гормональную и сердечно-сосудистые системы, стоит контролировать свое питание.
Михаил уверен, что для поддержания тонуса мышц не обязательно посещать спортзал. Нагрузки для создания модельного телосложения имеют мало общего со здоровым образом жизни.
Лариса Розанова отметила, что перед тем, как начать заниматься спортом или выполнять какие-либо упражнения в домашних условиях стоит проконсультироваться у специалиста — врача по ЛФК, который определит возможные ограничения.
Другие советы
По словам Максима Ломакина, днем нельзя находится в неподвижном положении больше пары часов. Это не значит, что офисную работу необходимо выполнять на бегу. Достаточно делать легкие разминки раз в пару часов. При отсутствии нагрузки на мышцы в течение длительного времени ухудшается кровообращение, что ведет к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.