В Минкульте России назвали возможные сроки возвращения задержанных в Финляндии экспонатов

Задержанные на таможне в Финляндии картины могут вернуться в Росссию уже в ближайшие выходные, рассказала у себя в Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.

Она ссылается на разъяснение Еврокомиссии, согласно которому участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в санкционный перечень. «Компетентные органы власти могут разрешить передачу или экспорт в Россию предметов сферы культуры, которые находятся во временной выдаче в рамках официального культурного сотрудничества с Россией», — говорится в полученных Министерством культуры сообщениях, пишет Газета.Ру.

После решения Еврокомиссии Минкульт приступил к организации возврата коллекций.

— Ожидается, что работы вернутся в Российскую Федерацию в ближайшие выходные, — пишет Любимова.

Грузовики, задержанные в Финляндии, везли работы из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Государственного музея Востока, музеев-заповедников «Царское село» и «Павловск» и «Гатчина» с двух итальянских выставок. Первая выставка — «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии» — проходила в Милане, Галерее Пьяцца Скала и завершилась 27 марта 2022 года. Вторая выставка — «Форма бесконечности» — проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года.

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Также в число экспонатов, проходивших таможенную проверку на финской границе, входили художественные произведения ГМИИ Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.