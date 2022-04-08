Жители Шушар могут порыбачить, не отходя от дома

Автор: Анастасия Щербакова
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На одной из улиц Шушар внезапно образовался водоем. Коммунальные службы так долго не решают проблему, что в нем начала зарождаться жизнь.

Кадры с «рыбного места» посреди жилых домов в поселке делится местная жительница в паблике Шушары вечером, 8 апреля.

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Фото: группа в ВК «Шушары«

На Школьной улице неравнодушная женщина решила провести акцию для привлечения внимания к состоянию местных дорог. Если ранее на этой улице вылавливали автомобильные номера, то теперь на удочку клюют маленькие карасики.

Хочу поблагодарить водителей за понимание. Данную акцию сделала для привлечения внимания к нашей проблеме. Все карасики пойдут на корм бездомным кошкам, — жалуется женщина.

В пресс-службе местного «Водоканала» заявили, что помогают городским службам в ликвидации скопления воды на данной улице. При этом канализационных сетей предприятия по указанному адресу нет, пишет 78.ru.

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08.04.2022 57
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