Бывший директор Лукашевской школы не может вернуть себе должность даже через суд

Широкий резонанс и уголовное дело в отношении экс-главы комитета по образованию Гатчинского района не позволили Максиму Миронкову восстановиться в должности.

Гатчинский городской суд рассмотрел иск бывшего директора школы в поселке Лукаши в Ленобласти к комитету образования.

По информации 47news, по итогам заседания, иск Миронкова к ведомству суд признал необоснованным. В восстановлении должности директора Лукашевской школы ему отказано. Истец намерен оспорить это решение.

Решение меня удивило. Оно делает директоров всех школ района беззащитными перед произволом чиновников. Мы не сарай строим, а ремонтируем школу. Дети учатся в здании, непригодном для учебы, — рассказал Миронков 47news.

Напомним, о нашумевшем ремонте в здании школы мы писали ранее. После сдачи школы в эксплуатацию родители обнаружили плесень в пищеблоке, вскрытую крышу, торчащую повсюду проводку и разрытый школьный двор. По словам директора школы Максима Миронкова, изначально смета объекта составляла 83 миллиона рублей. Однако позже её снизили до 43 миллионов, убрав все важные виды работ. Когда он отказался принимать здание, ему намекнули, что уберут с должности. Это в итоге и произошло.

Позже этой громкой историей заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который поручил проверить законность увольнения директора школы. Также отметим, что спустя время, на сайте гражданских инициатив Change.org появилась петиция в защиту уволенного директора. На данный момент ее подписали уже больше 1200 человек.

Все вышеназванное до сих пор не помогло полностью восстановить справедливость.